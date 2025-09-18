Семеноводство как основа продовольственной безопасности

ООО «Владимировский» предлагает элитные семена озимых культур

В условиях растущей необходимости в импортозамещении, семеноводство становится ключевой отраслью, обеспечивающей стабильность и развитие сельского хозяйства. ООО «Владимировский» из посёлка Владимировка Ставропольского края продает элитные семена озимых культур пшеницы и ячменя отечественной селекции по стоимости 22 тыс. руб. за тонну.

Предприятие сотрудничает с ведущими научными учреждениями, такими как «Северо-Кавказский федеральный научный аграрный центр» и «Федеральный научный селекционно-технологический центр» в Зеленограде. Это обеспечивает высокое качество и адаптацию семян к неблагоприятным почвенно-климатическим условиям. Сорта, предлагаемые ООО «Владимировский», становятся всё более популярными в России благодаря своей экономической эффективности и устойчивости к фитопатогенам.

«Семеноводство является залогом продовольственной безопасности страны. В условиях современных вызовов аграрный сектор нуждается в надежных партнёрах, способных гарантировать высокую урожайность и конкурентоспособность на рынке», — подчеркивают в компании.

Для получения дополнительной информации и заказа семян:

+ 7 (928) 220-01-11

+ 7 (86543) 5-53-33

apkagat.ru

Ставропольский край, Левокумский район, посёлок Владимировка, ул. Ленина, 72.

ООО «Владимировский», ОГРН 124260001 1631