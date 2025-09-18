Обломки БПЛА повредили кровли частных домов в Волгограде

В Красноармейском районе Волгограда обломки сбитых БПЛА повредили кровли и остекление двух частных домовладений. Пострадавших в результате налета беспилотников не было, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

«Сегодня ночью силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации отражена массированная атака беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области»,— приводит его слова официальный Telegram-канал администрации Волгоградской области.

За ночь российские средства ПВО сбили 11 БПЛА над территорией Волгоградской области, следует из сводки Минобороны РФ. Всего в воздушном пространстве России было уничтожено 43 украинских беспилотника. Больше всего над Ростовской областью — 23.

В аэропорту Волгограда в 1:17 мск был введен временный запрет на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения действовали до 5:18 мск.