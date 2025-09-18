Уфимский «Салават Юлаев» в овертайме проиграл омскому «Авангарду»

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Авангардом» (Омск) и «Салаватом Юлаевым» (Уфа) закончился победой омичей в овертайме, 3:2. Игра проходила на омской «G-Drive Арене» при 11,9 тыс. зрителей.

Первый период завершился с преимуществом гостей: у уфимцев первый гол в сезоне забил Александр Черный (голевые передачи — у Петра Хохрякова и Александра Комарова).

Во второй двадцатиминутке омичи сравняли счет и вышли вперед. Сначала отличился Артем Блажиевский с передачи Эндрю Потуральски, затем Дмитрий Рашевский с передачи Николая Прохоркина, 2:1.

На пятой минуте третьего периода «Салават Юлаев» сравнял счет — вторую шайбу в нынешнем чемпионате забил Максим Кузнецов.

До конца основного времени матча команды отличиться не смогли. Окончательный счет в игре установил Константин Окулов, забросивший шайбу на второй минуте овертайма (ассистенты — Дамир Шарипзянов и Эндрю Потуральски).

«Салават Юлаев» терпит четвертое поражение с начала сезона и третье подряд. В пяти матчах у клуба одна победа. Уфимцы с тремя очками занимают последнее место в турнирной таблице Восточной конференции.

У «Авангарда» — четыре победы в пяти играх, клуб из Омска с восемью очками лидирует на Востоке.

19 сентября «Салават Юлаев» в Казани будет играть против «Ак Барса», находящегося на предпоследней строчке в конференции.

