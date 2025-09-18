Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Минтруд Башкирии будет сотрудничать с коллегами из Херсонской области и ЛНР

Министерство труда, семьи и социальной защиты населения Башкирии на Всероссийской неделе охраны труда в Сочи заключило соглашения о сотрудничестве с министерствами труда и социальной политики Луганской народной республики и  Херсонской области. Об этом в Telegram-канале написала глава минтруда Башкирии Ленара Иванова.

Ленара Иванова, министр семьи, труда и социальной защиты населения

Фото: Булат Баширов, Коммерсантъ

Сотрудничество предполагает обмен опытом в сфере содействия занятости, социального обслуживания и защиты населения. Кроме того, по словам госпожи Ивановой, будет изучаться практика регионов по таким вопросам, как создание комфортной среды для инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья, реализация государственных программ, повышение квалификации соцработников.

Майя Иванова