Минтруд Башкирии будет сотрудничать с коллегами из Херсонской области и ЛНР

Министерство труда, семьи и социальной защиты населения Башкирии на Всероссийской неделе охраны труда в Сочи заключило соглашения о сотрудничестве с министерствами труда и социальной политики Луганской народной республики и Херсонской области. Об этом в Telegram-канале написала глава минтруда Башкирии Ленара Иванова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ленара Иванова, министр семьи, труда и социальной защиты населения

Сотрудничество предполагает обмен опытом в сфере содействия занятости, социального обслуживания и защиты населения. Кроме того, по словам госпожи Ивановой, будет изучаться практика регионов по таким вопросам, как создание комфортной среды для инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья, реализация государственных программ, повышение квалификации соцработников.

Майя Иванова