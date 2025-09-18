На дорогах Казани за последние сутки произошло 201 ДТП

На казанских дорогах за последние сутки зарегистрировано 201 ДТП, в четырех авариях пострадали четыре человека, погибших нет. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Казани.

В центрах оформления ДТП оформили 91 случай. Также сотрудники ГИБДД оформили 23 ДТП с материальным ущербом на месте происшествия. Госавтоинспекцией задержано шесть водителей в состоянии опьянения и два человека, управлявших транспортом без прав. За нарушение ПДД к административной ответственности привлекли двух велосипедистов и четырех водителей мотоцикла.

По подозрению в совершении преступления семь граждан доставлены в отделы полиции.

Марк Халитов