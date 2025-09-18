В конноспортивном комплексе откроется арт-резиденция для художников

В конноспортивном комплексе в поселке Ферма откроется арт-резиденция для художников «Конный Мир». Это совместный проект федерации конного спорта Пермского края и Пермской художественной галереи, который стартует 19 сентября и завершится 28 сентября. В нем участвуют семь пермских художников, которые являются членами Союза художников России: Максим Нурулин, Ольга Пешкова, Яна Дорофеева, Анна Демидова, Ирина Пьянкова, Анн Бурдина, Юлия Трубина.

Конноспортивный комплекс Пермского края обеспечит для художников проживание, питание, необходимые для творчества материалы, экскурсии и пленэры. Также им представится возможность побыть в роли коваля, конюха, ветеринара, коновода и спортсмена.

Работы художников будут представлены в ноябре на благотворительном аукционе. Собранные средства пойдут на улучшение доступности экспозиций для незрячих посетителей Пермской галереи.