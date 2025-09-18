Ярославский губернатор рассказал о борьбе с бедностью в регионе

Правительство Ярославской области ведет работу по повышению зарплат сотрудников бюджетных учреждений. Об этом губернатор Михаил Евраев сообщил на пресс-конференции.

Фото: Правительство Ярославской области

«Мы по сути объявили борьбу с бедностью — у нас зарплат по 20-35 тыс. руб. в регионе не должно остаться. Мы такую цель перед собой поставили и к ней идем по всем категориям, которые у нас получают такие зарплаты»,— сказал губернатор.

Михаил Евраев объяснил, что в регионе по аналогии с указом президента для определенных категорий устанавливается средний размер зарплаты, чтобы не было «перекосов».

Алла Чижова