Минфин Оренбуржья не нашел желающих выдать региону кредиты на 5 млрд рублей

Министерство финансов Оренбургской области не смогло привлечь в регион кредиты на общую сумму пять млрд руб. Торги на определение организации, готовой выдать займы, не состоялись. На аукционы не поступило ни одной заявки. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Минфин Оренбуржья рассчитывал взять пять кредитов в размере одного млрд руб. каждый. Предполагалось, что кредитные линии будут открыты на 414 календарных дней: с 30 сентября 2025 до 17 ноября 2026 года включительно. Процентная ставка по ним не должна была превышать 21,5% годовых.

Георгий Портнов