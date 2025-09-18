Вынесен приговор по делу о расстреле автобусов из пневматики в Красноярске

В Красноярске суд признал виновным 17-летнего местного жителя в расстреле автобусов из пневматического пистолета, сообщил Telegram-канал краевой прокуратуры.

Согласно материалам дела, инцидент произошел в январе этого года. Подросток решил продемонстрировать своему однокласснику новую «игрушку» — пневматический пистолет, который для него купил совершеннолетний друг.

«Владелец оружия подошел к окну, открыл его и выстрелил несколько раз — сначала в воздух, а потом в сторону проезжей части. Вскоре его взгляд привлек автобус, двигающийся в сторону ул. 9 Мая. Мальчик "пустил пулю" в транспорт и повредил окно. Однако на достигнутом юноша не остановился. Он увидел очередной автобус и выстрелил в него еще несколько раз»,— рассказали в надзорном ведомстве.

Результатом стрельбы стало разбитое в дребезги стекло в полном пассажирами автобусе.

Как пояснил следователям правонарушитель, он «просто хотел проверить, как хорошо стреляет пневматический пистолет». В содеянном он раскаялся.

По ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство) суд признал красноярца виновным и приговорил к двум годам лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Пневматический пистолет был конфискован.

Михаил Кичанов