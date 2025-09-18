В Волгограде БПЛА повредили два частных дома

В Красноармейском районе Волгограда падение обломков беспилотников привело к повреждению кровли двух частных домовладений, там выбило стекла. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

По словам главы региона, в результате падения обломков БПЛА никто не пострадал. В ночь на сегодня, 18 сентября, как отметил господин Бочаров, силы ПВО Минобороны РФ отразили очередную массированную атаку беспилотников на Волгоградскую область.

В аэропорту Волгограда вводили временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В настоящее время они сняты. Аналогичные меры принимали в аэропорту Саратова. Там ограничения еще не сняли. В Пензенской области действует режим «беспилотная опасность», в регионе временно ограничен мобильный интернет.

