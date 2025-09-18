WSJ: Трамп и ЕС разошлись в вопросе санкций против России

Лидеры европейских стран отложили введение 19-го пакета санкций против России, чтобы «подумать над их ужесточением». Такое решение стало следствием очередного раунда телефонных переговоров президента США Дональда Трампа с лидерами европейского блока.

Как сообщает The Wall Street Journal в ходе беседы европейцы «оказывали давление на Трампа» требуя ужесточить санкции против России, в ответ президент США призвал их прекратить закупки российской нефти и ввести пошлины на импорт Индии и Китая, а также использовать замороженные российские активы.

Источники издания, знакомые с переговорами полагают, что Дональд Трамп выдвинул свои требования, «зная, что ЕС их не выполнит». Это позволит ему «избежать оказания большего экономического давления на Россию». А поиски Европой ответов на вызов Трампа «демонстрируют трудности, с которыми сталкивается этот блок» в координации действий против России после того, как США прекратили прямую военную помощь Украине.

По итогам переговоров глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила , что готовящиеся новые санкции нанесут «дополнительный удар по банковскому сектору России, а также ее криптовалютному рынку и энергетическому сектору». Еврокомиссия также будет настаивать на ускорении реализации ЕС плана по прекращению импорта российской нефти и газа к 2027 году.

Влад Никифоров