Город на Сахалине остался без воды после схода трех селей в водохранилище

Три селевых потока сошли в водохранилище реки Казулинка в Сахалинской области, оставив без питьевой воды город Александровск-Сахалинский на побережье Татарского пролива. Об этом сообщает местный портал Astv.ru. Информацию подтверждают в городской администрации.

В мэрии окружного центра подтвердили замывание глиной и илистыми отложениями водоприемника именно вследствие сползания селевых потоков. «В результате прохождения циклона и обильных осадков в районе водохранилища и выше по течению реки, питающей его, произошла чрезвычайная ситуация, повлекшая за собой серьезные проблемы с водоснабжением города. Три селевых потока, один из которых сошел непосредственно в реку, а два других — в ложе водохранилища, привели к критическому загрязнению водных ресурсов»,— написал мэр Александровск-Сахалинского муниципального округа Владлен Антонюк во «Вконтакте».

В результате полностью выведены из строя фильтрационные механизмы очистных сооружений города. Проводится регулярный анализ воды. Социальные объекты и маломобильные группы населения чистой водой обеспечены.

Эрнест Филипповский