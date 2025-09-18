В Самаре объявлена угроза атаки БПЛА, аэропорт закрыт
Угроза атаки беспилотной летательной информации объявлена в Самарской области утром в четверг, 18 сентября. Росавиация предупредила об ограничениях в аэропорту Курумоч.
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
В настоящее время воздушная гавань не принимает и не отправляет самолеты. Задержан вылет двух рейсов (в Анталью и Ереван).
Отменено прибытие одного самолета из Москвы. Угроза атаки беспилотной авиации регулярно объявляется в Самарской области. В связи с этим в регионе ограничена работа мобильного интернета.