В Самаре объявлена угроза атаки БПЛА, аэропорт закрыт

Угроза атаки беспилотной летательной информации объявлена в Самарской области утром в четверг, 18 сентября. Росавиация предупредила об ограничениях в аэропорту Курумоч.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В настоящее время воздушная гавань не принимает и не отправляет самолеты. Задержан вылет двух рейсов (в Анталью и Ереван).

Отменено прибытие одного самолета из Москвы. Угроза атаки беспилотной авиации регулярно объявляется в Самарской области. В связи с этим в регионе ограничена работа мобильного интернета.

Георгий Портнов