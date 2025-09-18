ГК «Толмачевское» до конца 2025 года увеличит число дойных коров до 1,2 тысячи

Новосибирский агрохолдинг «Толмачевское» до конца 2025 года намерена приобрести до 400 дойных коров для животноводческого комплекса в с. Красноглинное, увеличив таким образом общее поголовье до 1,1 тыс. В настоящее время на предприятии 740 голов, сообщил министр сельского хозяйства Новосибирской области Андрей Шинделов.

«От 200 до 400 коров будет приобретено предприятием в течении 2025 года, будем наращивать объем производства и переработки молока. Сегодня потенциал Новосибирской области по надою молока достигает 814 тыс. т, что позволяет обеспечивать полностью внутренние ресурсы и вывозить за пределы региона, а также полностью обеспечивать цикл переработки. В прошлом году в регионе переработано порядка 430 тыс. т молока, за прошедшие семь месяцев 2025-го —переработка выросла на 0,7%»,— прокомментировал министр.

Руководитель и собственник предприятия АО «Толмачевский молочный завод» Александр Кытманов сообщил, что в настоящее время мощность переработки молока на предприятии составляет 30 т молока в сутки, проектная мощность предусмотрена в объеме 45 т молока в сутки.

В августе 2025-го в ГК комментировали, что в 2025-2026 годах в развитие производства будет вложено более 780 млн руб. В частности, инвестиции планируется направить на увеличение дойного стада в 1,7 раза — до 1,26 тыс. голов и реконструкцию животноводческого комплекса.

Агрохолдинг «Толмачевское» объединяет молочно-товарные фермы, предприятия по производству зерна и кормов, по переработке продукции растениеводства и мясного животноводства, сервисные компании.

Лолита Белова