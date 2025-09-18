ФСБ предотвратила в Петербурге теракт против главы оборонного предприятия

ФСБ сообщила о пресечении «деятельности агентурной сети украинских спецслужб» в Санкт-Петербурге. Задержаны трое россиян, причастных к подготовке теракта в отношении руководителя одного из предприятий ОПК. По версии российской спецслужбы, планировалось взорвать его автомобиль с применением самодельного взрывного устройства (СВУ).

Согласно пресс-релизу ФСБ (есть у «Ъ»), задержанные — 1993, 1994 и 2006 годов рождения, другие подробности о них не приводятся. Утверждается, что они действовали по указанию куратора из «украинской терорганизации», курируемой Главным управлением разведки Минобороны Украины. Двое задержанных вели наблюдение за военнослужащим, которого планировали подорвать, в том числе по месту его жительства. Они также передали СВУ из тайника, оборудованного на одном из кладбищ Санкт-Петербурга, исполнителю теракта. Чтобы «направить следствие по ложному пути», исполнитель переоделся в женскую одежду. Он был задержан при минировании автомобиля.

ФСБ уточняет, что «в ходе опросов» подозреваемые дали признательные показания. Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 205 (приготовление к теракту), ч. 4 ст. 222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ, подозреваемые арестованы. Также их деяния могут квалифицировать по ч. 2 ст. 205.4 (участие в террористическом сообществе), ч. 2 ст. 205.5 (участие в террористической организации) и ст. 275 (госизмена) УК РФ. Фигурантам грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.