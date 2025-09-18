ЕР выступила против законопроекта о взимании налога на сверхприбыль с банков

Фракции политических партий «Единая Россия» и «Новые люди» в Госдуме выступают против введения разового налога на сверхприбыль банков. Инициатива, разработанная партией «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП), будет внесена в Госдуму 18 сентября, пишут «Известия». Ее внедрение может принести бюджету около 200 млрд руб.

Законопроект предполагает разовый налог на сверхприбыль в размере 10%, который банки должны будут уплатить его до 28 января 2026 года. Идею поддерживают не только в СРЗП, но и в ЛДПР и КПРФ. Лидер эсеров Сергей Миронов сообщил «Известиям», что в условиях дефицитного бюджета 2026 года банки должны стать «первыми кандидатами на уплату повышенных налогов».

Собеседники издания из других партий скептически относятся к инициативе. Представители «Новых людей» назвали ее «популистским, но политически соблазнительным инструментом». Позиция «Единой России» заключается в том, что значительная часть банков принадлежит государству и авторы нового налога, по сути «хотят обложить им государство».

Влад Никифоров