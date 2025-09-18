Количество автокредитов в Пермском крае выросло на 15%

В августе 2025 года в Пермском крае на 15,3% выросло количество выданных автокредитов по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Таким образом, Пермский край вместе с Ленинградской областью (+20,1%), Ставропольским краем (+14,8%), Нижегородской областью (+14,5%), Республикой Татарстан (+14,4%) и Московской областью (+13,6%) показал наиболее серьезную динамику роста выдачи автокредитов в регионах РФ среди 30 регионов-лидеров в данном сегменте розничного кредитования.

Лидерами по количеству выданных автокредитов в августе 2025 года стали Московская область (7,28 тыс. ед.), Москва (6,96 тыс. ед.), Республика Татарстан (5,81 тыс. ед.), Санкт-Петербург (5,34 тыс. ед.) и Краснодарский край (4,74 тыс. ед.). В целом количество выданных автокредитов в августе 2025 года составило 108,9 тыс. ед., увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 10,3% (в июле 2025 года — 98,7 тыс. ед.). Выдача автокредитов по стране растет третий месяц подряд.