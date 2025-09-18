Суд продлил арест экс-главе красноярского филиала ФМБА

Железнодорожный райсуд Красноярска продлил арест до 18 ноября бывшему генеральному директору Федерального сибирского научно-клинического центра ФМБА России Борису Баранкину. Ему вменяют в вину получение взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщает пресс-служба суда.

Как писал «Ъ-Сибирь», Бориса Баранкина правоохранители задержали 14 января 2025 года. По данным следствия, за содействие в победе в конкурсах на поставки медизделий для своей организации он получил от знакомого топ-менеджера одной из фирм более 16,5 млн руб.

В изоляторе временного содержания, куда обвиняемого доставили после допроса, он, по данным источников, попытался покончить с собой. Бывшего главу медцентра поместили в больницу, где он впал в кому. В феврале его выписали из медучреждения, после чего решением суда фигуранта дела вновь поместили в СИЗО.

Александра Стрелкова