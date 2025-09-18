Единого регоператора в сфере ТКО в Хакасии выберут по конкурсу в 2026 году

Статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Хакасии АО «Экопарк» носит временный характер. В 2026 году пять существующих в республике территориальных зон объединят, а новый регоператор будет определен по итогам конкурса.

О предстоящих изменениях в организации обращения с ТКО глава республики Валентин Коновалов рассказал на заседании профильного штаба. Оно состоялось 17 сентября.

АО «Экопарк» было зарегистрировано в 2023 году. Учредителем компании является министерство имущественных и земельных отношений Республики Хакасия. К работе в качестве регоператора «Экопарк» приступил 1 сентября 2025 года.

Валерий Лавский