«Сибирь» возобновляет регулярные рейсы в Таиланд

Как рассказали в компании S7 Airlines, 26 октября авиаперевозчик возобновляет регулярные перелеты сразу по нескольким тайским направлениям.

Из Иркутска будут выполняться ежедневные рейсы на остров Пхукет, а из Новосибирска — в Бангкок с частотой четыре раза в неделю. Авиакомпания значительно увеличивает частоту полетов и на круглогодичном направлении Иркутск — Бангкок. С 26 октября количество рейсов вырастет до 12-ти в неделю, а с середины декабря — до 19-ти.

Как писал «Ъ», авиакомпания S7 Airlines с конца октября откроет два новых направления полетов в Узбекистан. 27 октября стартуют рейсы из Новосибирска, 30 октября — из Иркутска.

АО «Авиакомпания "Сибирь"» (входит в ГК «С7», бренд S7 Airlines) зарегистрировано в Новосибирске в 1994 году. В 2024 году объем перевозок пассажиров S7 Airlines снизился на 19%, до 12,9 млн человек. В маршрутную сеть перевозчика вошли почти 100 тыс. рейсов, включая внутренние и международные направления. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2024 году выручка АО составила 188,1 млрд руб., чистая прибыль — 3,1 млрд руб.

