Новосибирские волейболисты одержали одну победу в первом круге Кубка Победы

В Туле 17 сентября завершился первый круг Кубка Победы среди мужских волейбольных команд в группе Б. По его итогам новосибирский «Локомотив» занял третье место.

В первых двух турах новосибирцы уступили белгородскому «Белогорью» и санкт-петербургскому «Зениту» с одинаковым счетом 0:3. В третьем туре железнодорожники вырвали победу у «Динамо-Урал» (Уфа) — 3:2. Тай-брейк завершился со счетом 16:14.

Второй круг пройдет в Новосибирске с 24 по 26 сентября.

Другой сибирский клуб — «Кузбасс» — выступает в группе А. В Москве кемеровчане уступили во всех трех матчах — «Зениту-Казань», динамовцам из Москвы и из Ленинградской области. Второй круг команды группы проведет в Казани.

Валерий Лавский