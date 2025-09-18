The Times: Великобритания признает Палестину государством после визита Трампа
Правительство Великобритании признает государственность Палестины после завершения государственного визита президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает издание The Times.
По данным издания, британский премьер-министр Кир Стармер решил отложить признание до отъезда Дональда Трампа, чтобы избежать обсуждения этого вопроса на совместной пресс-конференции, запланированной на 18 сентября.
США выступают против официального признания Палестины. Дональд Трамп назвал такой шаг вознаграждением для палестинской группировки «Хамас», напавшей на Израиль в октябре 2023 года.
По информации The Times, Лондон планирует объявить о признании Палестины до начала заседания Генеральной ассамблеи ООН на следующей неделе. Палестину могут также признать Франция, Канада и Австралия.