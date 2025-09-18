Вэнс заявил, что именно он рассказал Трампу о смерти активиста Чарли Кирка

Вице-президент США Джей Ди Вэнс не сдержал эмоций в интервью Fox News, комментируя убийство правого активиста Чарли Кирка. Он использовал нецензурную лексику, говоря о левой радикализации. По его словам, именно он сообщил президенту США Дональду Трампу о смерти господина Кирка.

«Мой друг погиб из-за левой радикализации. И если вы хотите справиться с этой (проблемой), то будьте честны сами с собой и посмотрите на себя в зеркало»,— сказал господин Вэнс, сразу же извинившись за ругательство в эфире.

По убеждению вице-президента, все улики указывают на то, что обвиняемый в убийстве Тайлер Джеймс Робинсон вырос в нормальной семье, но радикализировался под влиянием левых идей.

Чарли Кирк, сторонник Дональда Трампа был застрелен 10 сентября во время выступления перед студентами в штате Юта. Подозреваемого 22-летнего Тайлера Джеймса Робинсона задержали 11 сентября, а 16 сентября ему предъявили обвинения по семи пунктам, включая убийство при отягчающих обстоятельствах.