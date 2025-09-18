«Авангард» обыграл «Салават Юлаев» в овертайме

В чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» одержал четвертую победу подряд. На этот раз над уфимским «Салаватом Юлаевым».

Игра прошла в Омске 17 сентября. Основное время матча завершилось вничью 2:2 — у «Авангарда» во втором периоде отличились Артем Блажиевский и Дмитрий Рашевский. Овертайм же закончился быстро после того, как Константин Окулов откликнулся на передачу Эндрю Потуральски.

После этой победы «Авангард» возглавил турнирную таблицу конференции «Восток» КХЛ с восемью очками. Столько же очков у челябинского «Трактора» и магнитогорского «Металлурга».

Валерий Лавский