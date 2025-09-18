Лукашенко: оппозиционер Статкевич сам не пожелал выехать из Беларуси

Отбывающий срок в заключении в Белоруссии оппозиционер Николай Статкевич сам не захотел уехать из страны. Об этом объявил президент РБ Александр Лукашенко в Минске во время встречи с историческим и экспертным сообществом 17 сентября. Фрагменты встречи опубликованы в Telegram-канале «Пул Первого».

«… Даже вот этот Статкевич. Ну, человек уже на исходе, — он же уже скоро помрет, не дай бог, в тюрьме. Он хочет быть лидером. Туда зашел вроде — на нейтральную полосу. Перешел к литовцам. Его спросили, — ты в Беларусь хочешь? В Беларусь, говорит. "Ты ж в тюрьму пойдешь". "Пойду в тюрьму". Ну, хорошо, забрали его. Не бросать же его — все-таки наш гражданин. Забрали его в Беларусь, — зачем обижать?»,— рассказал господин Лукашенко.

Также он дал понять, что если Николай Статкевич пожелает «прожить старость по-человечески», то вполне сможет на это рассчитывать, власти могут поменять подход.

Николай Статкевич в 2010 году баллотировался в президенты Белоруссии. В 2021-м был осужден на 14 лет колонии за преступления в ходе акций протеста оппозиции, последовавших после президентских выборов в августе 2020 года. По просьбе Дональда Трампа 11 сентября 2025 года Александр Лукашенко помиловал около 50 заключенных. Многие из них выехали в Литву. Оппозиционные интернет-ресурсы сообщали о том, что Статкевич также добрался до границы, но затем предпочел вернуться на Родину в колонию.

Эрнест Филипповский