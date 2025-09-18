Посольство РФ в США отвергло причастность к дезинформации об убийстве Чарли Кирка

Посольство России в США отвергло обвинения в причастности Москвы к распространению дезинформации по делу об убийстве американского правого активиста Чарли Кирка.

Агентство Associated Press сообщило, что боты, якобы связанные с Россией, Китаем и Ираном, распространяли в соцсетях дезинформацию об убийстве Чарли Кирка.

«Мы считаем неприемлемым использование этой трагедии в качестве предлога для разжигания антироссийской истерии»,— заявил пресс-секретарь посольства РФ в Вашингтоне Андрей Бондарев, его слова приводит Associated Press в своем материале.

Господин Бондарев подчеркнул, что «Россия не вмешивается и не собирается вмешиваться во внутренние дела других государств, в том числе Соединенных Штатов».