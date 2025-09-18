МО КНР: только военные стратегии поддержания мира позволят избежать войны

Китай готов сотрудничать со всеми миролюбивыми силами для поддержания международного порядка, Народно-освободительная армия Китая (НОАК) вместе с военными других стран готова защищать долгосрочный мир на планете, заявил в четверг в Пекине министр обороны КНР Дун Цзюнь.

«Одержимость идеей абсолютного превосходства в военной мощи и подход «сильный всегда прав» приведут к разделению мира, определяемого через господство джунглей и беспорядок… Только когда будут разработаны военные стратегии для поддержания мира, мы сможем избежать большой войны»,— заявил он на церемонии открытия официальной части 12-го Сяншаньского международного форума по безопасности (цитата по Reuters).

Глава минобороны КНР отдельно высказался по ситуации в восточной Азии. «По Южно-Китайскому морю Китай работает с другими сторонами над ускорением переговоров по созданию общих правил, кодекса поведения в регионе», — сказал Дун Цзюнь. Далее он подчеркнул, что НОАК является мощной силой, защищающей национальное воссоединение, и никогда не допустит, чтобы попытки тайваньских сепаратистов увенчались успехом. Армия Китая сокрушит сепаратистов и отразит любые попытки внешнего вмешательства в тайваньский вопрос, добавил он.

Эрнест Филипповский