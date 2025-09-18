Суд обязал выплатить 1 млн рублей пострадавшему от собак ребенку в Хабаровском крае

Городской суд Николаевска-на-Амуре по иску прокурора обязал муниципальные власти выплатить 1 млн руб. компенсации 10-летней девочке, пострадавшей от нападения бездомных собак, сообщает прокуратура Хабаровского края.

Инцидент произошел в феврале, ребенок с многочисленными травмами был доставлен в клинику. Пострадавшая девочка долгое время проходила лечение и вакцинацию. Сейчас она уже вернулась к повседневной жизни, однако ей предстоит еще несколько пластических операций.

Решение суда в силу еще не вступило. Прокуратура намерена контролировать его исполнение.

По информации СМИ, обычно размер компенсации в подобных случаях в последние два года не превышал 200 тыс. руб. Исключение составляет решение суда в Ханты-Мансийском автономном округе — 14 августа также по иску прокуратуры было взыскано 500 тыс. руб. с администрации поселка Белый Яр в пользу восьмилетней пострадавшей.

Эрнест Филипповский, Хабаровск