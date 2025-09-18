В Якутске с начала года выдано всего 5 разрешений на многоквартирную застройку

Глава Якутии Айсен Николаев раскритиковал работу мэрии Якутска за резкое сокращение выдачи разрешений на строительство многоквартирного жилья, сообщается на сайте правительства республики. Их количество сократилось до 5 по сравнению с 17 в 2024 году, и 27 в 2023 году.

Критика прозвучала на совещании по строительству многоквартирного жилья в Якутске с участием руководителей правительства республики, окружной администрации и строительных организаций. Айсен Николаев подчеркнул, что при этом в столице республики наблюдается высокий спрос на многоквартирное жилье. Выступавшие на совещании также отметили, что потенциальных заявок на строительство достаточно.

Руководитель региона отметил большой градостроительный потенциал города, не согласившись с тезисом Окружной администрации об отсутствии подходящих земельных участков. Он также указал на то, что значительное число социальной инфраструктуры, в том числе детских садов и школ, строится именно в городе Якутске. По данным господина Николаева, за последние семь лет на создание социальной инфраструктуры столицы республики было направлено более 22 млрд руб.

Николай Борисов, Якутск