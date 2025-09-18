«Известия»: более 60 аэропортов и десятки авиакомпаний работают с российским ПО

Более 60 аэропортов и десятки авиакомпаний внедрили в работу российское программное обеспечение, сообщает газета «Известия» со ссылкой на аппарат вице-премьера правительства Дмитрия Григоренко.

По информации издания, на отечественном софте работают стойки регистрации в аэропортах (комплекс CUTE), сервисы поиска багажа («BAGS поиск») и бронирования авиабилетов.

Программный комплекс CUTE был разработан по заказу московского аэропорта «Шереметьево». Отечественный аналог заменил систему для обмена информацией швейцарского провайдера SITA, которая была отключена в течение 2022 года.

Продукт, который позволяет россиянам бронировать авиабилеты и покупать допуслуги был разработан по заказу «Аэрофлота» и пришел на смену импортному программному комплексу Sabre. Новую систему также используют авиакомпании «Россия» и «Победа».

Кроме того, в России разработали систему защищенных каналов связи, с помощью которой авиакомпании, аэропорты и госорганы могут обмениваться сообщениями без доступа к сети. К сервису подключились 63 российских и шесть иностранных аэропортов, а также более 50 авиаперевозчиков, 33 из которых — зарубежные, отметило издание.