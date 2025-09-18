У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,1

18 сентября в 08:57 по камчатскому времени (23:57 мск) у восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,1. По данным со Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН, эпицентр землетрясения находился в акватории Авачинского залива в 88 км к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 40 км.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Камчатскому краю, жители Петропавловска-Камчатского и Елизовского района ощутили подземные толчки силой до шести баллов.

30 июля в Тихом океане у восточного побережья Камчатки произошло мощное землетрясение магнитудой 8,8. Это было сильнейшее сейсмособытие за 70 лет. После этого не прекращается серия афтершоков.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский