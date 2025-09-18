ТАСС: актер Илья Дель выпал из окна и получил травму позвоночника

Актер театра и кино в Санкт-Петербурге Илья Дель выпал из окна и попал в реанимацию с травмой позвоночника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. По его словам, инцидент произошел не в театре им. Ленсовета, где играет актер.

В апреле 2025 года Илья Дель получил ножевые ранения в грудь и руку при ссоре со своей 26-летней сожительницей, актрисой Александрой Дроздовой. Девушке было предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

40-летний актер известен по ролям в фильмах «Цой», «Пророк» и «Блокадный дневник». В труппе театра Ленсовета он состоит с 2013 года.