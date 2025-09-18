Путин посмертно наградил сотрудников скорой помощи Ярославской области

Президент России Владимир Путин посмертно наградил сотрудников скорой помощи из Ярославской области Наталию Панову, Светлану Глухову и Сергея Сивкова медалью Луки Крымского. Указ опубликован на официальном портале правовых актов.

Награда присуждена «за самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга». Светлана Глухова и Наталия Панова работали фельдшерами, а Сергей Сивков — водителем в отделении скорой медицинской помощи Ярославской центральной районной больницы.

«Вести» уточнили, что сотрудники скорой помощи погибли в результате ДТП с участием бензовоза в 2022 году. Медики в это время ехали по вызову, но столкнулись с бензовозом и легковой машиной. После столкновения загорелись близлежащие жилые дома.