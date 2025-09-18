Мерц: без евреев у Германии не может быть хорошего будущего

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что без евреев в стране у ФРГ не может быть хорошего будущего. Об этом он заявил выступая на мероприятии Центрального совета евреев.

«Федеративная Республика была бы навсегда уничтожена без еврейской жизни, без еврейской культуры в нашей стране»,— сказал господин Мерц (цитата по DPA).

Канцлер осудил «критику Израиля», которая служит предлогом для антисемитизма. Он отметил, что критика израильского правительства должна быть возможной, но при этом приверженность Германии существованию и безопасности Израиля является неотъемлемой частью ее нормативных основ.

Ранее Фридрих Мерц заявлял, что потрясен новой вспышкой антисемитизма в Германии, которая наблюдается на фоне демонстраций в поддержку Палестины.