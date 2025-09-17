Al Hadath: два командира «Хезболлах» погибли при ударе Израиля по Ливану

Истребители Израиля нанесли удар по району Эль-Асира в городе Баальбек на востоке Ливана, в результате чего погибли два члена военного руководства движения «Хезболлах» и еще один боец. Об этом сообщил телеканал Al Hadath. Удар пришелся по территории рядом с городской мечетью.

Израильская атака была совершена во время траурных мероприятий, посвященных годовщине атаки 17 сентября 2024 года. Тогда в Ливане произошла серия взрывов устройств связи, в результате которой погибли 37 человек и свыше 3,6 ты. получили ранения. Большинство пострадавших были членами «Хезболлах».

Лидер шиитского движения Наим Касем заявил, что Израилю не удалось «обескровить» «Хезболлах» этой атакой, и новое поколение бойцов продолжит борьбу.