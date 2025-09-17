В Лиховском Ростовской области объявлен режим ЧС из-за пожара

В поселке Лиховском Ростовской области объявлен режим ЧС для оперативной помощи пострадавшим от пожара. Об этом сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Как сообщил господин Слюсарь, пожар разгорелся около полудня по местному времени. Пострадали 13 домовладений, четыре дома сгорели дотла, но никто из жителей не пострадал.

Штаб и пункт временного размещения были развернуты в школе №18 рядом с местом происшествия. Для ликвидации пожара привлекли 17 единиц техники, включая пожарный поезд. Возгорание удалось ликвидировать. Как сообщил врио губернатора, причину инцидента установят правоохранительные органы.