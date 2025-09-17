Bloomberg: морские поставки нефти РФ снизились из-за атак дронов на порты

Поставки российской нефти по морю снизились в связи с атаками украинских беспилотников на порты Балтийского моря. Об этом сообщило агентство Bloomberg. Всего за неделю 29 танкеров погрузили 22,26 млн баррелей нефти. Неделей ранее было погружено 28,79 млн баррелей нефти на 38 судах.

Еженедельные морские поставки российской нефти за неделю до 14 сентября в среднем составили 3,18 млн баррелей в сутки (б/с), что на 934 тыс. б/с меньше, чем в предыдущие семь дней, следует из данных отслеживания судов, которые собрало агентство. Это самое резкое падение поставок с июля 2024 года.

Экспорт российской нефти из Приморска упал примерно до 730 тыс. б/с., из Новороссийска — до 647 тыс. б/с. Поставки из Усть-Луги сократились вдвое и составили около 313 тыс. б/с.