Цифра растет в геометрической прогрессии

Российская ИТ-отрасль в 2024 году продемонстрировала рекордный рост в 45%, достигнув оборота в 4,5 трлн руб., сообщил министр цифрового развития Максут Шадаев на пленарном заседании форума Kazan Digital Week. Численность сотрудников в ИТ-отрасли впервые превысила миллион человек. В то же время Татарстан за пять лет показал рост в 4,4 раза против 3,7 раза в среднем по России.

Пленарное заседание в рамках Kazan Digital Week – 2025

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Пленарное заседание в рамках Kazan Digital Week – 2025

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Российская ИТ-отрасль в прошлом году показала «невероятный темп роста» — 45% по объему реализации собственных ИТ-решений, заявил министр цифрового развития Максут Шадаев на пленарном заседании Kazan Digital Week. «Это абсолютный рекорд», — подчеркнул господин Шадаев. Общий объем реализации ИТ-продуктов, услуг и решений российских компаний превысил 4,5 трлн руб.

Министр отметил успехи Татарстана. «В Татарстане темпы выше, чем в среднем по России. За пять лет рост составил 4,4 раза. Это хороший результат вашей работы по поддержке этой отрасли на региональном уровне», — сказал господин Шадаев, обращаясь к раису республики Рустаму Минниханову.

Господин Минниханов в своем выступлении подтвердил лидирующие позиции региона. «За последние шесть лет ИТ-сектор стал лидером республиканской экономики. Выручка выросла в три раза, на 17% увеличилось количество ИТ-компаний в Татарстане», — отметил он. В республике работают три площадки ИТ-парков общей площадью 105 тыс. кв. метров, которые полностью заняты. Сегодня здесь действуют 752 резидента, создано более 6 тыс. рабочих мест.

К 2030 году республика планирует увеличить количество муниципальных ИТ-парков с нынешних 24 до 40.

«Это позволит создать точки роста цифровой экономики по всем нашим муниципалитетам», — пояснил господин Минниханов. Кроме того, к 2030 году не менее четверти резидентов ИТ-парка должны работать в том числе на зарубежные рынки.

Общероссийские показатели также демонстрируют рост. Вклад ИТ-отрасли в ВВП за прошлый год вырос на 0,3 процентного пункта. «В этом году мы очень надеемся превысить показатель 2,5% доли отрасли в ВВП», — заявил господин Шадаев. Таким образом, с 2019 года доля ИТ в ВВП должна вырасти в два раза. «По показателю роста вклада в ВВП ИТ-отрасль за последние пять лет лидирует среди всех крупных отраслей российской экономики», — подчеркнул министр.

Численность сотрудников в ИТ-отрасли впервые превысила миллион человек. «Мы теперь отрасль-миллионник. Этот показатель также удвоился за пять лет», — сообщил господин Шадаев.

В цифровизации госуслуг достигнуты результаты. В 2025 году через портал «Госуслуги» родители записали в первый класс около двух третей всех первоклассников в стране — более миллиона заявлений. При этом 170 тыс. льготников воспользовались проактивным сервисом, когда заявление формируется автоматически. В мае запущено приложение для доступа к электронным дневникам, которое уже установили более 1,5 млн человек.

Премьер-министр Михаил Мишустин в видеообращении к участникам форума анонсировал расширение цифровых сервисов. «Сейчас восемь массовых социально значимых услуг уже можно получить сразу в момент обращения на портале госуслуг или они оказываются автоматически. К концу года их будет уже 14», — сообщил господин Мишустин.

Развивается проект «Код будущего» для подготовки ИТ-кадров. В текущем учебном году на курсы по программированию, робототехнике и искусственному интеллекту будет зачислено более 60 тыс. школьников и студентов колледжей.

Искусственный интеллект находит применение в различных сферах. В Татарстане ИИ используется в системе «Умный город», на промышленных предприятиях для сокращения простоев оборудования, в сельском хозяйстве — для повышения производительности на 10% и сокращения заболеваемости животных на 70%. «К 2030 году мы планируем, что половина предприятий в ключевых отраслях перейдет к использованию искусственного интеллекта», — подчеркнул раис республики.

Анар Зейналов