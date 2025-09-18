«Рувики» будет использовать ИИ для обновления и защиты статей от искажений

Интернет-энциклопедия «Рувики» интегрировала искусственный интеллект (ИИ) для автоматического обновления статей, а также для защиты материалов от вандальных правок и нарушений законодательства РФ. Об этом создатели проекта объявили на форуме Kazan Digital Week 2025 18 сентября.

«Сервис автоматической валидации контента» будет отслеживать в статьях интернет-энциклопедии «риски нарушения» российского законодательства с целью их дальнейшей маркировки, рассказали в компании. «Антивандальный бот» займется автоматическим выявлением и удалением вандальных правок. Вложения на интеграцию в «Рувики» ИИ-сервисов источник “Ъ” на рынке оценивает до 35 млн руб.

Кроме того, один из новых сервисов будет отвечать за анализирование информагентств для внесения в статьи актуальных фактов (например, новых рекордов или кадровых назначений), говорят в компании. Остальные нововведения будут помогать редакторам энциклопедии в сборе информации для конкретной статьи, расширении кратких материалов и генерации новых публикаций.

«Золотой стандарт википедийных проектов — это волонтерское движение»,— заявил гендиректор «Рувики» Владимир Медейко. Однако такой формат обновления статей, по его словам, уязвим для человеческого фактора. «Сегодня у автора есть настроение обновить данные по интересной теме, а завтра нет,— сказал господин Медейко.— Кроме того, даже строгие правила создания энциклопедических статей не всегда могут оградить читателя от мнения конкретного человека в тексте».

Финальный контроль за текстами остается за экспертами, уточняют в компании.

По данным «Рувики», за первый квартал 2025 года у интернет-энциклопедии было 22 млн уникальных пользователей. Месячная аудитория портала составляет 7 млн уникальных пользователей. Как сказал гендиректор проекта, в месяц волонтеры вносят в энциклопедию 8–10 тыс. правок. В 2023 году СМИ писали, что в русскоязычный сегмент «Википедии» (от «Викимедиа РУ») вносилось ежемесячно около полумиллиона исправлений.

Степан Мельчаков, Алексей Жабин