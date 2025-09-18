ИИ на службе у Гермеса

Применение технологий искусственного интеллекта (ИИ) способно увеличить объем мировой торговли к 2040 году почти на 40% благодаря сокращению издержек компаний и повышению производительности труда, прогнозирует в своем докладе Всемирная торговая организация (ВТО). Мировой ВВП, по оценкам ее экспертов, на этом может вырасти на 12–13%. Однако, предупреждают в ВТО, из-за концентрации ресурсов, необходимых для развития ИИ, лишь в развитых странах многие экономики могут остаться вне этих процессов, что лишь увеличит разрыв между богатыми и бедными государствами.

Фото: Ni Yanqiang, Wang Jianlong / Zhejiang Daily Press Group / VCG / Getty Images

Представленный в среду, 17 сентября, доклад ВТО о всемирной торговле в 2025 году посвящен влиянию ИИ на эту сферу. На основании моделирования разных сценариев, основанных на способности стран с низким уровнем дохода сократить разрыв в уровне развития инфраструктуры и технологий со странами с более высоким уровнем дохода, эксперты пришли к выводу, что объем мировой торговли к 2040 году благодаря ИИ может вырасти на 34–37% — за счет роста производительности и снижения торговых издержек.

Отмечается, что инструменты ИИ уже повышают эффективность торговли за счет улучшения «видимости» в цепочках поставок, автоматизации таможенного оформления документов, снижения языковых барьеров и улучшения качества анализа рынка. Кроме того, применение ИИ помогает фирмам, особенно малым и средним, ориентироваться в сложных нормативных актах. Эмпирические исследования показывают, что использование ИИ приводит также к повышению эффективности при решении таких задач, как поддержка клиентов, управленческий консалтинг и разработка софта.

Мировому ВВП вовлечение ИИ в торговлю даст к 2040 году прибавку в 12–13%. В базовом сценарии развития цифровых технологий и инфраструктуры доходы бедных стран вырастут на 8% при увеличении показателя на 14% у богатых и на 11% — у государств со средним уровнем дохода. Эти разрывы сократятся, если в бедных странах улучшится цифровая инфраструктура — тогда рост доходов по всем трем группам составит 11–12%. В третьем сценарии, предполагающим как улучшение инфраструктуры, так и широкое внедрение ИИ в первых двух группах, страны с низким и средним уровнем дохода могут выиграть еще больше — их ВВП прибавит 15% (у богатых государств — 14%).

Результаты такого моделирования свидетельствуют о том, что развитие инфраструктуры ИИ и внедрение его технологий имеют важное значение для инклюзивного роста во всех странах, отмечают в ВТО. В организации называют «крайне неравномерным» доступ бедных стран к технологиям ИИ и к возможности участвовать в цифровой торговле. Необходимые цифровая инфраструктура, вычислительные мощности, квалифицированные кадры, развитая регуляторика есть только у некоторых экономик. Бедные страны, в частности, лишь недавно начали разрабатывать нормативные акты, касающиеся потоков данных и ИИ, что ограничивает их возможности.

Таким образом, при сохранении нынешних тенденций технологии ИИ могут усугубить неравенство, предупреждают в ВТО. ИИ способствует развитию производства, требующего существенных капиталовложений и больших данных, что может подорвать конкурентоспособность экономик, которые полагаются на низкоквалифицированную и дешевую рабочую силу, отмечают эксперты. Для того чтобы ИИ и торговля привели к экономическому росту для всех, требуется разработать политику, направленную на преодоление цифрового неравенства, инвестировать в навыки работников и поддерживать открытую и предсказуемую торговую среду, полагают в ВТО.

Венера Петрова