Музейный центр «Масловка. Городок художников»

Москва, с 19 сентября

Новый музей — инициатива коллекционера Василия Демина, который 15 лет назад оказался в одном из зданий «городка художников» и влюбился в историю этого места. Пять домов, построенных и населенных художниками в 1920–1930-е годы, называют первой арт-коммуной. Здесь в разное время жили и работали многие классики советского искусства — от Владимира Татлина и Гелия Коржева до Юрия Пименова и Александра Лабаса. Из общения с потомками авторов и складывалась коллекция будущего музея, включающая не только привычные живопись и скульптуру, но и разнообразные артефакты, от дневников и архивных фотографий до палитр и мемориальных вещей. Музей разместился в помещении бывшего детского сада в одном из домов, чему посвящено отдельное пространство в экспозиции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экспозиция выставки «(Не)видимый город М.», 2025

Фото: Алексей Народницкий Экспозиция выставки «(Не)видимый город М.», 2025

Фото: Алексей Народницкий

Almaty Museum of Arts

Алматы, с 13 сентября

Страсть к искусству казахстанского бизнесмена и коллекционера Нурлана Смагулова материализовалась в первый в республике музей современного искусства. В его основе — эклектичное собрание мецената, в котором соседствуют живопись, скульптура, графика и разнообразные объекты художников Центральной Азии, Европы и Америки. Асимметричное здание музея из стекла и бетона с огромными атриумами и специальными пространствами под крупноформатные инсталляции построило британское бюро Chapman Taylor. Конечно, со всеми атрибутами подобных институций — арт-парком, аудиториями, библиотекой, рестораном и магазином. В постоянной экспозиции музея — произведения Ричарда Серры, Яйои Кусамы, Жауме Пленсы, Йинки Шонибаре и других международных классиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Музей современного искусства, Алматы Фото: Alexey Naroditsky Фото: © YAYOI KUSAMA. Courtesy David Zwirner, Ota Fine Arts, and Victoria Miro Следующая фотография 1 / 2 Музей современного искусства, Алматы Фото: Alexey Naroditsky Фото: © YAYOI KUSAMA. Courtesy David Zwirner, Ota Fine Arts, and Victoria Miro

Art Basel Paris

Париж, 24–26 октября

Четвертый парижский выпуск знаменитой ярмарки искусства соберет в Гран-Пале 206 международных галерей, а также традиционно выйдет за пределы выставочного дворца: произведения программы паблик-арта разместятся на Вандомской площади и авеню Уинстона Черчилля, во дворцах Palais d’Iena, Hotel de la Marine и других публичных пространствах. Главная новость этого сезона — новый куратор и концепция игривой секции Oh La La!, в которой галереи-участники меняют экспозицию в ходе смотра. Куратором стал Лоик Прижан, много лет составляющий кинолетопись мировой моды. Тема ярмарки — взаимосвязь моды и искусства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дворец Гран-Пале, Париж

Фото: Art Basel Paris Дворец Гран-Пале, Париж

Фото: Art Basel Paris

«Великолепные драгоценности»

Christie’s, Женева, 11 ноября

Для традиционных женевских торгов драгоценностями дом Christie’s собирает выдающиеся произведения ювелирного искусства и редкие камни. В этом сезоне аукцион возглавит крупный (9,51 карата) голубой бриллиант The Mellon Blue с отличной родословной: свое имя он получил благодаря хозяйке — вероятно, самому известному садоводу мира, коллекционеру и меценату Рейчел Меллон. Камень появлялся на посмертном аукционе драгоценностей Меллон в Sotheby’s в Нью-Йорке в 2014 году — тогда он был продан за $32,6 млн. Нынешний его эстимейт — $20–30 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Голубой бриллиант The Mellon Blue, 9,51 карата

Фото: Christie’s Голубой бриллиант The Mellon Blue, 9,51 карата

Фото: Christie’s

«Giorgio Armani Prive 2005–2025: Двадцать лет высокой моды»

Музей Armani / Silos, Милан, до 28 декабря

Творить haute couture, не теряя связи с реальностью,— таким было кредо дизайнера Джорджо Армани, ушедшего в сентябре этого года. 20-летие кутюрного подразделения он начал отмечать еще в мае и лично готовил экспозицию в своем выставочном пространстве Armani / Silos в Милане, впрочем, как и все, что выпускала его фешен-империя. Четыре этажа здания отданы платьям и костюмам линии высокой моды Giorgio Armani Prive, впервые представленной в 2005-м в Париже. Особое место здесь занимают наряды звезд с красных дорожек всего мира, от Деми Мур до Кейт Бланшетт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Выставка «Giorgio Armani Prive 2005–2025: Двадцать лет высокой моды» в музее Armani / Silos, Милан Фото: Delfino Sisio Legnani Модельер Джорджо Армани с моделями Фото: Stefano Guindani Следующая фотография 1 / 2 Выставка «Giorgio Armani Prive 2005–2025: Двадцать лет высокой моды» в музее Armani / Silos, Милан Фото: Delfino Sisio Legnani Модельер Джорджо Армани с моделями Фото: Stefano Guindani

Олег Краснов