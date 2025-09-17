Площадь пожара в жилом доме Иваново увеличилась до 650 кв. метров

В жилом доме города Иваново площадь пожара увеличилась до 650 кв. м., частично обрушилась кровля здания. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram-канале.

«Тушение осложняют конструктивные особенности кровли, подкровельное пространство и горючий утеплитель»,— следует из публикации. В ведомстве также заявили, что сотрудники МЧС помогают жильцам забрать из помещений необходимые вещи и домашних животных.

В 18:13 мск в пресс-службе министерства сообщили о возгорании кровли жилого дома на площади 500 кв. м. На тот момент в тушении огня были задействованы 50 сотрудников и 16 единиц техники МЧС, информации о пострадавших не поступало. Для жильцов дома развернут пункт временного размещения в гостинице.