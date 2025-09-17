Борцы с борщевиком собрались в штаб

Нижегородский минсельхоз предложил с 18 до 30 млн руб. увеличить бюджетные затраты на борьбу с борщевиком в 2026 году. Сейчас в Нижегородской области этим сорняком заросло 6,4 тыс. га, треть из которых — земли сельхозназначения. За счет увеличения ассигнований минсельхоз планирует закупить новую технику и увеличить площади обрабатываемых земель. Создана рабочая группа, которая должна стать своеобразным штабом по борьбе с борщевиком. Депутаты и чиновники понимают важность задачи, но в кулуарах усомнились в том, что в областном правительстве увеличат бюджетное финансирование на эти цели.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Министерство сельского хозяйства попросило правительство Нижегородской области в 2026 году более чем в полтора раза увеличить расходы на борьбу с борщевиком. Министр Николай Денисов на заседании комитета заксобрания по АПК рассказал, что борщевиком заросло более 6,4 тыс. га в регионе. Из них 2,7 тыс. га составляют земли сельхозназначения, которые в основном должно обрабатывать химикатами госучреждение «Агротеххимцентр». Еще около 700 га занимают заросшие борщевиком придорожные полосы, часть земель находится в ведении муниципалитетов.

С начала года «Агротеххимцентр» обработал около 700 га в 19 муниципальных районах, потратив 18,5 млн руб. Часть средств пошла на покупку новой техники и оборудование.

Это позволило к июлю выполнить все запланированные в этом году работы. В свою очередь муниципалитеты за счет собственных ресурсов обработали 1,5 тыс. га, направив на борьбу с борщевиком в общей сложности 27 млн руб.

В 2026 году минсельхоз хочет увеличить обработку заросших площадей до 1 тыс. га. Для этого планируется закупить новую технику и увеличить финансирование самих работ. В целом объем бюджетных расходов необходимо нарастить до 30 млн руб. В настоящее время идет защита этого бюджета, отметил Николай Денисов.

Напомним, в начале 2025 года «Агротеххимцентр» предлагал увеличить расходы на борьбу с борщевиком до 88 млн руб. Из них 62 млн руб. предлагалось направить на закупку техники. В этом случае предприятие готово было увеличить общий объем обработанных за год земель с 700 до 2,1 тыс. га. Тогда чиновники и депутаты отметили важность борьбы с борщевиком, но дополнительных денег не выделили.

Летом в заксобрании решили создать рабочую группу (штаб) по борьбе с борщевиком. В его состав предлагалось включить представителей всех заинтересованных министерств и ведомств, в том числе представителей дорожных организаций, Россетей и ОАО РЖД (борщевиком часто зарастают придорожные территории и просеки ЛЭП).

По словам Николая Денисова, сформированная рабочая группа начнет работу в октябре, ее участники должны подготовить планы по борьбе с опасным сорняком. В свою очередь минсельхоз Нижегородской области продолжил оцифровку данных о распространении борщевика.

В течение года была проведена спутниковая съемка земель, обработка снимков позволит к весне следующего года получить максимально точные данные о зараженных сорняком территориях.

Эти данные будут доступны в единой универсальной программе для всех муниципалитетов и заинтересованных служб.

По словам председателя комитета по АПК Игоря Тюрина, сложно выстраивать отношения между различными собственниками земельных участков. «Бывают ситуации, когда человек обрабатывает свои территории, а рядом с ними находится бесхозная или чужая земля, зарастающая сорняком. В итоге семена снова попадают на уже обработанные земли. При этом ни у муниципальных органов, ни у «Агротеххимцентра» нет прав на обработку заброшенных и заросших земель. Любая попытка скосить там сорняк может стать поводом для привлечения к ответственности»,— отметил депутат.

Николай Денисов ответил, что органы МСУ сейчас вправе оперативно оформлять невостребованные земли в муниципальную собственность и передавать их новым пользователям. Перед «Агротеххимцентром» поставлена задача такие земельные участки обрабатывать в приоритетном порядке, чтобы ускорить их возврат в сельхозоборот.

Депутаты приняли информацию минсельхоза к сведению.

В кулуарах некоторые члены комитета отметили, что при всей важности борьбы с борщевиком вряд ли правительство Нижегородской области выделит на нее допфинансирование из бюджета.

У региона есть более приоритетные статьи расходов. Как писал «Ъ-Приволжье», в заксобрании Нижегородской области с участием членов молодежного парламента второй год прорабатывают региональный законопроект о борьбе с борщевиком.

В первом чтении депутаты приняли его в августе 2024 года, но раскритиковали за предложение штрафовать обычных огородников, и пока в окончательном варианте закон не подготовлен.

Андрей Репин