ХК «Автомобилист» проиграл челябинскому «Трактору» в Екатеринбурге

Хоккейный клуб «Автомобилист» проиграл челябинскому «Трактору» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра проходила на площадке «УГМК Арены» и завершилась со счетом 0:2(0:0,0:0,0:2) в пользу гостей.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Обе шайбы были заброшены в третьем периоде. В команде победителей отличились Андрей Никонов и Егор Коршков.

После пяти игр «Автомобилист» с шестью очками занимает пятое место в Восточной конференции. «Трактор» находится на втором месте.

Следующий матч екатеринбуржцы проведут на своем льду 19 сентября против московского «Спартака».

Полина Бабинцева

