В России помидоры за неделю подорожали на 6,4%

С 9 по 15 сентября цены на помидоры в России выросли на 6,4%, на бананы — на 1,2%, сообщает Росстат. Это значительное ускорение по сравнению с предыдущей неделей, когда помидоры подорожали на 2,8%, а бананы — на 0,2%.

Цены на огурцы, которые в начале сентября повысились на 0,4%, за последнюю неделю снизились на 0,8%. Также зафиксировано снижение цен на морковь (на 2,9%), свеклу (на 2,8%), яблоки (на 2,4%), лук (на 2,3%), капусту (на 2,2%) и картофель (на 1,5%). В целом, снижение цен на плодоовощную продукцию замедлилось до 0,6% по сравнению с 2% неделей ранее.

С начала года лидером по росту цен стали яблоки, которые подорожали на 14%. Цены на морковь выросли на 0,6%. Остальная продукция стала дешевле: свекла подешевела на 14,5%, лук на 13,8%, картофель на 21,5%, капуста на 29%, помидоры на 40,8%, а бананы на 15%. В целом, в 2024 году цены на плодоовощную продукцию в России выросли на 22,1%.