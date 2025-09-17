Спектакль о правонарушении

В Перми началось слушание судебного дела о коррупционном нарушении худрука Театра-Театра Бориса Мильграма. По мнению краевой прокуратуры, при заключении контрактов на постановку спектаклей с режиссером Александром Пронькиным в 2022–2023 годах господин Мильграм допустил конфликт интересов. Режиссер является супругом его дочери Эвы Мильграм. Теперь надзорный орган требует уволить худрука. Представители краевого минкульта и Бориса Мильграма с требованиями прокуратуры не согласны и говорят об истечении срока исковой давности. Ответчики подчеркивают, что в 2023 году прокуратуру Ленинского района устроили меры реагирования министерства в виде вынесения замечания худруку.



В Ленинском районном суде Перми началось рассмотрение искового заявления краевой прокуратуры к региональному минкульту с требованием уволить худрука Театра-Театра Бориса Мильграма за коррупционное нарушение. В надзорном ведомстве полагают, что при заключении контрактов на постановку спектаклей с режиссером Александром Пронькиным в 2022–2023 годах господин Мильграм допустил конфликт интересов. Дело в том, что супругой Александра Пронькина является дочь худрука Театра-Театра Эва Мильграм.

В 2024 году со сложившейся ситуацией уже разбирался краевой минкульт, который ограничился вынесенным Борису Мильграму замечанием. Однако прокуратура сочла такие меры реагирования недостаточными. Теперь ведомство требует признать незаконным бездействие министерства культуры, которое выразилось в непринятии мер по увольнению руководителя театра.

Во время предварительного заседания 17 сентября представитель господина Мильграма Оксана Пономарева ходатайствовала о привлечении к процессу Театра-Театра. Это адвокат мотивировала тем, что требование прокуратуры об увольнении Бориса Мильграма со своего поста затрагивает интересы культурного учреждения, возглавляемого им. «Требования прокуратуры направлены не просто на то, чтобы изменить меру дисциплинарного взыскания, а понудить министерство уволить, а следовательно, обезглавить Театр-Театр в короткие сроки — десять рабочих дней. Лишение учреждения руководителя влияет на права и обязанности театра»,— заметила выступающая. Представитель регионального министерства культуры Дмитрий Попов поддержал представителя худрука. Помощник прокурора Перми Алексей Неустроев не увидел оснований для привлечения к делу культурного учреждения. Несмотря на это, суд удовлетворил ходатайство одного из ответчиков.

Как стало известно на заседании, информация о заключении контрактов с Александром Пронькиным выяснилась в ходе проверки, проведенной прокуратурой Ленинского района Перми. С апреля 2022-го по март 2023 года с режиссером заключили 12 договоров на общую сумму 2,2 млн руб. Спектакли, постановкой которых занимался господин Пронькин, представляли собой специфические работы в технике сторитейлинга, когда актер рассказывал о произведении, ведя интерактивный диалог с аудиторией.

Сторона Бориса Мильграма заявила, что не признает нарушений, а отношения худрука, приходящегося режиссеру зятем, не являются близкородственными. При этом о конфликте интересов худрук уведомил краевой минкульт 10 мая 2023 года, после исполнения всех контрактов. Как пояснила Оксана Пономарева, это было сделано господином Мильграмом на фоне того, что к факту подписания контрактов сменилось отношение. Представление прокуратуры Ленинского района также датировано маем 2023-го. Коррупционное нарушение выразилось в «ненаправлении информации о конфликте интересов и непринятии мер по его урегулированию». По результатам рассмотрения представления господину Мильграму вынесли замечание, которое он не оспорил.

Адвокат худрука обратила внимание, что мера ответственности Бориса Мильграма устроила районную прокуратуру, тогда как краевая прокуратура подала соответствующий иск в суд. Оксана Пономарева спросила, понесли ли, в свою очередь, ответственность за такое реагирование должностные лица районной прокуратуры. Представитель надзорного органа на этот вопрос не ответил, но заявил, что вышестоящие органы региональной прокуратуры вправе корректировать работу поднадзорных подразделений.

Помощник прокурора Перми поинтересовался, является ли худрук Театра-Театра лицом, обязанным принимать меры по урегулированию конфликта интересов. На это адвокат господина Мильграма отвечала утвердительно и добавила, что рассматриваемая ситуация квалифицировалась им в соответствии с необходимостью одобрения сделки с заинтересованным лицом на основании устава театра и закона о некоммерческих организациях (заключение сделки с заинтересованностью с лицом, не являющимся близким родственником).

По мнению ответчика, в случае с требованиями прокуратуры пропущен трехмесячный срок исковой давности (с момента, как лицо узнало о нарушении прав). Адвокат Бориса Мильграма добавила, что прокуратура Ленинского района узнала о нарушении 22 июня 2023 года, значит срок истек в сентябре того же года. На вопрос, когда о нарушении прав стало известно региональному надзорному ведомству, ответа адвокату получить не удалось.

Представитель минкульта подчеркнул, что признать незаконным приказ минкульта о применении взыскания (замечание) к худруку театра невозможно, потому что оно относится к нормам трудового законодательства и все сроки по изменению взыскания уже прошли. Дважды наказать работника за то же самое нарушение, уволив его, министерство не может. «Прокуратура хочет отменить то взыскание и назначить новое. Мы считаем, что то взыскание удовлетворило прокурора Ленинского района, а сейчас краевая прокуратура требует назначить взыскание заново. Это некое злоупотребление правом»,— выразился ответчик. Представитель минкульта добавил, что худрук театра в уведомлении о конфликте интересов указал, какие меры предпринимал для его урегулирования.

Заслушав стороны, суд назначил следующее заседание по делу на 7 октября.

Евгения Ахмедова