Число пострадавших от атак БПЛА в Белгороде выросло до трех

В Белгороде три жительницы обратились в больницу за медицинской помощью после налета на город беспилотников ВСУ. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Сначала стало известно о двух женщинах, которые получили минно-взрывные ранения и баротравмы при ударе БПЛА по зданию правительства Белгородской области. Теперь губернатор сообщил, что в больницу обратилась также 18-летняя девушка с баротравмой. Всем пострадавшим оказали необходимую помощь.

Господин Гладков написал, что атаки ВСУ оставили за сегодняшний день разрушения в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа, в городе Строитель Яковлевского округа, в селах Нечаевка и Устинка Белгородского района.