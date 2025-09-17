В России растет заболеваемость сезонными инфекциями

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в России «значимым». Динамика, по ее словам, наблюдается преимущественно среди школьников.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что с 8 по 14 сентября количество заболевших в стране увеличилось на 63,8%, составив в общей сложности свыше 696 тыс. случаев. Среди школьников заболеваемость еще выше — количество пациентов удвоилось. Также увеличилась частота заражений COVID-19: в течение одной недели было зарегистрировано более 15 тыс. случаев заболевания.

При этом в Роспотребнадзоре отмечают, что общий уровень заражений COVID-19 остается низким. Ситуация с гриппом в Роспотребнадзоре пока не вызывает опасения. По данным Анны Поповой, более 10 млн россиян уже сделали себе прививку от гриппа. Дополнительные карантинные меры в связи с подъемом заболеваемости ОРВИ в РФ не нужны, оснований для введения локдауна нет, подчеркнула госпожа Попова.

