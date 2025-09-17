За японскими визами выстроились очереди

Турпоток россиян в Японию в августе вырос на 90% по сравнению с прошлым годом. За месяц страну посетили 13 тыс. российских граждан, что стало рекордным показателем, сообщила Японская национальная туристическая организация, там ожидают дальнейшего роста. На этом фоне в Москве уже несколько дней подряд выстраиваются огромные очереди за визами в посольство. Рост турпотока в страну ранее отмечали в Ассоциации туроператоров России: за первые полгода он вырос вдвое. Процесс выдачи визы занимает от трех до пяти дней, указывали в организации.

Процедура подачи документов на японскую визу была упрощена год назад. Поэтому очередь в посольство — постоянное явление еще с 2024-го, рассказала генеральный директор туристической компании «Сатмаркет» Ирина Сетун: «До пандемии таких больших очередей в консульствах Японии не наблюдалось, потом изменились правила оформления виз. Ранее получить визу без приглашения от принимающей японской компании было нельзя. Это, конечно, направляло потоки путешественников в туристические компании, самостоятельно практически невозможно было организовать поездку в Японию, в первую очередь оформить визу.

Некоторое время назад Япония упростила правила въезда. Визу стало получить проще, и, конечно, это увеличило поток желающих съездить в страну, потому что, как известно, когда снимается какое-то бюрократическое препятствие, интерес к направлению возрастает.

В этом году очередь наблюдается постоянно: она была и в феврале, и в марте, и летом, хотя это не высокий сезон».

Виза бесплатна для тех, кто подает документы лично через посольство. Частные центры берут около 6 тыс. руб. за обработку заявки, тогда можно не стоять в очередях, но само оформление может продлиться дольше. По данным Японской национальной туристской организации, за первое полугодие 2025-го Японию посетили 21,5 млн иностранцев, это на 21% больше, чем в прошлом году. Председатель совета директоров China Travel Сергей Назаров подчеркивает, что совсем бюджетным это направление назвать нельзя: «Интерес к Японии сейчас возрос. Люди едут, особенно в осенний период, когда высокий сезон и погода позволяет. Путешественники хотят увидеть золотой листопад.

Очереди в посольстве, скорее всего, не напрямую связаны с тем, что сейчас высокий сезон, потому что из России не такой интенсивный поток в Японию, чтобы возникли огромные очереди. Может быть, там есть некие технические сложности или ограничения. Стоимость перелета сравнима с Таиландом — это где-то 80-100 тыс. руб., бывает больше. Что касается экскурсионной части, передвижений и проживания уже там, бывают совершенно разные программы. Начинается на сегодняшний день цена на человека при двухместном размещении вместе с билетами где-то от $2,1 тыс.».

В основном российские туристы массово получают японские визы два раза в год, рассказали собеседники “Ъ FM”. В весенний период, на этапе цветения сакуры, и осенью, когда в Японии цветет красный клен, что считается завершением туристического сезона.

