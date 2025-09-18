Тесты на стресс

Банк России планирует пересмотреть подход к стресс-тестированию банков и начать наказывать за его плохое прохождение. Предполагается, что для проштрафившихся введут повышенные отчисления в фонд страхования вкладов и увеличат надбавки на капитал, а в будущем могут ограничить выплату бонусов. На первом этапе это коснется только системно значимых кредитных организаций (СЗКО), но список может расшириться. Эксперты считают, что распространение такой практики может заметно увеличить регуляторные нагрузки для банков.

17 сентября Банк России опубликовал доклад для общественного обсуждения новой концепции надзорного стресс-тестирования (НСТ) кредитных организаций. Подобное тестирование, как указывает регулятор, требуется, «чтобы банки правильно и адекватно оценивали риски и заранее формировали капитал в том объеме, который позволит им самостоятельно справиться со стрессом».

В НСТ в 2023 году участвовали только системно значимые банки, а в 2024 году к 13 СЗКО были добавлены еще 14 кредитных организаций. При этом в сценарии НСТ, проходившего в 2023 году, при росте ВВП на 3,6% было заложено его снижение на горизонте двух лет на 7,3%. В 2024 году при росте ВВП на 3,5% было заложено снижение на 8,5%.

В настоящее время стресс-тестирование дает регулятору аналитическую информацию о состоянии банков. Однако для самих кредитных организаций за плохое прохождение НСТ не предусмотрено никаких последствий, отмечает ЦБ. Поэтому предлагается, чтобы результаты стресс-тестов влияли на внутренние процедуры оценки достаточности капитала (ВПОДК), по итогам которых может устанавливаться надбавка к капиталу, а также на оценку экономического положения (ОЭП) и, как следствие, на величину отчислений в фонд обязательного страхования вкладов (ФОСВ). В дальнейшем ЦБ планирует проработать целесообразность введения отдельной надбавки к достаточности капитала, а также ограничений на выплату бонусов.

Впрочем, ЦБ предусмотрел и положительные стимулы для банков за хорошие результаты НСТ. Например, банки, устойчивые к стрессу и имеющие высокую ОЭП, могут платить пониженные взносы в ФОСВ. Также может быть упрощен порядок составления плана восстановления финансовой устойчивости. «Планируется, что регулирование по НСТ начнет действовать с 2028 года, тогда же результаты тестирования начнут учитываться в ОЭП, ВПОДК и оказывать влияние на страховые взносы и надбавку к капиталу»,— сообщили в ЦБ.

Предполагается, что новые меры стимулирования на первом этапе будут применяться только к СЗКО, тогда как другие крупные банки продолжат тестироваться в аналитических целях. В дальнейшем ЦБ предполагает рассмотреть возможность расширения регуляторного применения НСТ. Вместе с тем, как отмечает управляющий директор рейтингов финансовых институтов рейтинговой службы НРА Константин Бородулин, регулятор планирует диверсификацию по группам важности СЗКО (см. “Ъ” от 23 мая). В результате, по его мнению, с высокой долей вероятности количество системно значимых организаций вырастет, а такие нововведения, как учет банковских групп, экосистем и региональной специфики, расширят перечень СЗКО на банки из топ-30.

По итогам НСТ банки будут распределяться по четырем группам. Так, в первую группу попадут банки, которые по итогам НСТ не «проседают» ниже норматива достаточности капитала + 1 п. п., во вторую — не нарушившие норматив в условиях стресса, в третью — кто не смог соблюсти норматив, но может устранить дефицит за счет реализации доступных мер восстановления финансовой устойчивости, а в четвертую — у кого дефицит капитала не может быть устранен.

Эксперты отмечают, что концепция дифференцирования взносов в ФОСВ уже применяется в зависимости от классификационных групп в соответствии с указанием ЦБ об ОЭП. Но, по словам управляющего директора рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрия Беликова, проблема в том, что оценка по этому указанию представляет собой отражение фактов. «Соответствующие оценки заметно ухудшаются, только когда у банка в ходе надзорных действий реально выявлены проблемы»,— поясняет он. Стресс-тесты, по его словам, тоже основываются на текущем запасе прочности банков, но оперируют вероятностными сценариями, соответственно, смотрят в будущее, поэтому их использование для дифференцирования взносов в ФСВ вполне обосновано.

Вместе с тем реализовать эту идею можно по-разному, и вводные для стресс-тестирования могут сильно различаться. По словам Константина Бородулина, «данная инициатива — сигнал банкам к ускорению процесса внедрения передовых практик по оценке рисков и совершенствованию соответствующего инструментария». Однако, как указывает Юрий Беликов, на длинном горизонте при большем распространении этих практик они могут оказаться обременительными для многих банков при том, что их объективность будет оставаться предметом дискуссий.

